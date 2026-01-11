وزير البيئة: نسعى إلى تخفيض الكلف المستغلة في إدارة النفايات

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لإطلاق البرنامج جاء بهدف حماية الموارد الطبيعية، وتقليل تلوث التربة والمياه الجوفية والسطحية وحماية الثروة الحيوانية والنباتية.
وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في واقع النظافة العامة كمحور أساسي في البرنامج؛ لتحسين مستوى إدارة النفايات في الشوارع والساحات والأماكن العامة، والمناطق الحرجية والطبيعية، والمواقع السياحية والأثرية، بما يضمن بيئة نظيفة وآمنة ومستدامة.
وأضاف سليمان أن أهداف الحملة الوطنية هي التوعية والتثقيف وتعزيز الرقابة والإنفاذ القانوني، وأثره حماية الصحة العامة وتخفيض الكلف المستغلة في إدارة النفايات.
