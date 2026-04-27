الإثنين 2026-04-27 07:10 م

وزير البيئة يبحث مع سفير أذربيجان سبل تعزيز التعاون

الإثنين، 27-04-2026 05:30 م

الوكيل الإخباري- بحث وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، مع سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات البيئية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية المشتركة.

وبحسب بيان لوزارة البيئة، اليوم الاثنين، أكد سليمان خلال اللقاء أهمية توسيع آفاق التعاون مع أذربيجان، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات حماية البيئة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والعمل المناخي، والاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى حرص الوزارة على بناء شراكات فاعلة مع مختلف الدول الصديقة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي.


واستعرض أبرز أولويات الوزارة والبرامج التي تنفذها في مجالات الحد من التلوث، وتعزيز الرقابة البيئية، ودعم مشاريع الاستدامة، ورفع كفاءة الإدارة البيئية على المستوى الوطني.


من جانبه، أعرب السفير الأذربيجاني عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، مؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الأردن في القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفة، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.


واتفق الجانبان خلال اللقاء على أهمية المضي قدما نحو إعداد مذكرة تفاهم ثنائية بين وزارة البيئة والجهات المعنية في أذربيجان، بهدف وضع إطار مؤسسي للتعاون المستقبلي في عدد من المجالات البيئية، وتطوير البرامج والمبادرات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

 
 


