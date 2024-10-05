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وزير التربية: الاحتفال بيوم المعلم تكريم لجنود العلم الحقيقيين

الدكتور عزمي محافظة
عزمي محافظة
السبت، 05-10-2024 06:20 م

الوكيل الإخباري-  أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، أن الاحتفال بيوم المعلم هو تكريم لجنود العلم الحقيقيين وحملة مشاعل المعرفة، وبناة الأجيال وصناع المستقبل.

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جاء ذلك خلال رعايته اليوم السبت في المركز الثقافي الملكي، مندوبا عن رئيس الوزراء حفل التكريم السنوي بمناسبة يوم المعلم العالمي

 

وبين أن وزارة التربية تبذل جهودا كبيرة للنهوض بالواقع التعليمي من خلال تدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة، وبرامج التنمية المهنية، وتطوير المناهج، والتوسع برياض الأطفال واستخدام التكنولوجيا في التعليم إضافة إلى إنشاء أبنية جديدة أو إضافات صفية.


وقال، إن الوزارة أخذت على عاتقها مسؤولية العمل على رفع مستوى أداء المعلمين أكاديمياً ومهنياً من خلال عقد برامج تدريبية تخصصية لهم قبل الخدمة وأثناءها، وفق خطط برامجية مفصلة بالتعاون مع كليات التربية في أربع جامعات رسمية تغطي أقاليم المملكة الثلاثة، مشيرا الى أن الوزارة بهذا التمكين إنّما تُعلي من دور المعلم الناهض بأمانة رسالته الواعي بتغيرات مجتمعه المستعد لتحديات عصره، المطلع على مستجدات مهنته ومتطلباتها.

 
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