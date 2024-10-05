وزير التربية: الاحتفال بيوم المعلم تكريم لجنود العلم الحقيقيين

الوكيل الإخباري- أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، أن الاحتفال بيوم المعلم هو تكريم لجنود العلم الحقيقيين وحملة مشاعل المعرفة، وبناة الأجيال وصناع المستقبل.

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جاء ذلك خلال رعايته اليوم السبت في المركز الثقافي الملكي، مندوبا عن رئيس الوزراء حفل التكريم السنوي بمناسبة يوم المعلم العالمي

وبين أن وزارة التربية تبذل جهودا كبيرة للنهوض بالواقع التعليمي من خلال تدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة، وبرامج التنمية المهنية، وتطوير المناهج، والتوسع برياض الأطفال واستخدام التكنولوجيا في التعليم إضافة إلى إنشاء أبنية جديدة أو إضافات صفية.