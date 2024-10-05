وزير التربية: الاحتفال بيوم المعلم تكريم لجنود العلم الحقيقيين

وقال، إن الوزارة أخذت على عاتقها مسؤولية العمل على رفع مستوى أداء المعلمين أكاديمياً ومهنياً من خلال عقد برامج تدريبية تخصصية لهم قبل الخدمة وأثناءها، وفق خطط برامجية مفصلة بالتعاون مع كليات التربية في أربع جامعات رسمية تغطي أقاليم المملكة الثلاثة، مشيرا الى أن الوزارة بهذا التمكين إنّما تُعلي من دور المعلم الناهض بأمانة رسالته الواعي بتغيرات مجتمعه المستعد لتحديات عصره، المطلع على مستجدات مهنته ومتطلباتها.
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