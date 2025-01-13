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وزير التربية يوجه رسالة حول تكميلية التوجيهي

وزير التربية والتعليم عزمي محافظة
عزمي محافظة
الإثنين، 13-01-2025 03:40 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت اليوم الاثنين جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الدورة التكميلية (2024)، والتي انطلقت أولى جلساتها في السادس والعشرين من شهر كانون الأول الماضي. 

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وأعرب وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافطة في رسالة وجهها لجميع الكوادر التي قامت على عقد الامتحان، عن شكره لجهودهم الكبيرة وما تمتعوا به من حرفية ومهنية، وحسن إدارة والتزام بتعليمات وإجراءات الامتحان الذي سار سيرا حسنًا، كما خطط له في بيئة امتحانية ملائمة، حرص الجميع على توفيرها لأبنائنا الطلبة.


كما أعرب عن شكره للمؤسسات الوطنية كافة التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز؛ هيئة الاتصالات الخاصة/ قواتنا المسلحة ـ الجيش العربي، وزارة الداخلية بجميع أجهزتها، وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووسائل الإعلام.


ووجه الدكتور محافظة الشكر والثناء لأبنائه الطلبة وأولياء أمورهم والمجتمع المحلي؛ لما تحلوا به من وعي كبير وتعاون والتزام كان له الأثر الكبير في إنجاح هذا الامتحان، متمنيا لأبنائه الطلبة النجاح والتوفيق.

 
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