وزير الثقافة: الأردن الحديث يمتلك إرثا إنسانيا

09:08 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/729105 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، الاثنين، إنّ الأردن الحديث يمتلك إرثا إنسانيا ومهد الحضارات الإنسانية وهو في قلب المشرق العربي. اضافة اعلان





وأضاف الرواشدة، خلال احتفال مديرية ثقافة جرش بإشهار لواء المعراض في جرش مدينة للثقافة للعام الحالي، أن العديد من الإنجازات تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني منها مركز جرش الثقافي الذي سيكون شاهدا على الصناعة الثقافية في جرش.



وبين متصرف لواء المعراض رضى الغياث، أن اختيار لواء المعراض مدينة للثقافة فرصة كبيرة يجب استثمارها لتعزيز الهيئات الثقافية وترجمة للمورث الحضاري وإبراز دور الفنيين والأدباء، موضحا أن لواء المعراض يحتوي على منتج ثقافي متنوع وبيئة رائعة.



واوضح رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم، أن الأمم والمجتمعات لا تتطور ولا تزدهر إلا بالثقافة، مشيرا إلى أنه يجب أن تنعكس على سلوك وتقدم وتطور المجتمعات.



ولفت إلى أن مجلس المحافظة بالتشاركية مع مديرية ثقافة جرش وبدعم العديد من المشاريع والهيئات الثقافية داخل المحافظة.



وطالب النائب حمزة الحوامدة باستحداث مديرية للثقافة في لواء المعراض المستحدث حديثا، مبينا أن تضافر الجهود بين متصرفية لواء المعراض وبلدية المعراض ومديرية الثقافة باختيار لواء المعراض مدينة للثقافة للعام الحالي.



وأوضح رئيس بلدية المعراض حسن المرازيق، أن لواء المعراض يضم بلدة الكتة والحدادة وساكب وريمون الحسينيات ونجدة ودبين والجبارات، مشيرا إلى أن الثقافة تنهض بالشعوب في مختلف المستويات.