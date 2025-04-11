وزير الخارجية: الأردن مستعد لتدريب الشرطة الفلسطينية

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الوكيل الإخباري- أكّد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، أن الأردن مستعد لتدريب الشرطة الفلسطينية، حيث إنّ الأردن الأقرب للفلسطينيين والقضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا. اضافة اعلان





وقال الصفدي خلال جلسة بعنوان "انعكاسات من غرة" ضمن أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع بحضور أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، إنّ "نريد وقف الحرب القاسية على غزة"، وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة عبر حل الدولتين.



وأضاف أنه لا نستطيع كمجتمع دولي بأن يكون مستقبل المنطقة رهينة إيدولوجية بيد رئيس الحكومة الإسرائيلي وزراء متطرفين في حكومته.



كما أكّد أن الأردن لن يسمح بتهجير الفلسطينيين من أرضهم أبدا.



وأشار إلى أن السياسة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان تحقق أهدافها عبر التوسع على حساب الدول المجاورة.



ولفت الصفدي، إلى أنه منذ 2 أذار لم يدخل أي خبز إلى قطاع غزة.



وكانت اللجنة قد عقد اجتماع على هامش المنتدى.



وتضم اللجنة في عضويتها وزراء خارجية كل من الأردن والسعودية ومصر وقطر والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين والإمارات والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وممثلين عن كل من مملكة إسبانيا، وجمهورية سلوفينيا، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، وروسيا الاتحادية، وجمهورية الصين الشعبية، والمملكة المتحدة، وفرنسا.



يشار إلى أن منتدى أنطاليا للدبلوماسية( ADF) هو مؤتمر سنوي حول الدبلوماسية الدولية يُعقد في أنطاليا، تركيا منذ 2021، وخلال المنتدى يتم تبادل الأفكار والآراء حول الدبلوماسية والسياسة والأعمال التجارية من قبل صناع السياسات والدبلوماسيين والأكاديميين.