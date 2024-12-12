وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره النمساوي

الوكيل الإخباري- تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية النمساوي الكسنادر شالنبيرج، بحث خلاله الوزيران تطورات الأوضاع في سوريا.

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وأكد الصفدي حرص المملكة الشديد على أمن سوريا وسلامتها ووحدتها وتماسكها وسيادتها وأمن شعبها، ودعم المملكة لعملية سياسية جامعة يقودها السوريون تلبي طموحاتهم وتضمن حقوقهم.