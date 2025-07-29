وزير الداخلية يزور مركز حدود المدورة ويلتقي أبناء قرية المدورة

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الثلاثاء، مركز حدود المدورة، واجتمع مع المسؤولين في المركز، واستمع إلى إيجاز عن طبيعة المركز ومرافقه وحركة المغادرين والقادمين، والملاحظات المتعلقة بالعمل.

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كما قام الفراية، بإجراء جولة تفقدية لمختلف مرافق المركز الحدودي، واطلع على واقع الخدمات المقدمة للمسافرين، والإجراءات المتبعة في تنفيذ رحلة المسافر منذ دخوله المركز حتى مغادرته، وأهم الاحتياجات المطلوبة، لتحسين الخدمات وتأهيل بيئات العمل في المركز الحدودي.