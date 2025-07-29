وزير الداخلية يزور مركز حدود المدورة ويلتقي أبناء قرية المدورة

كما قام الفراية، بإجراء جولة تفقدية لمختلف مرافق المركز الحدودي، واطلع على واقع الخدمات المقدمة للمسافرين، والإجراءات المتبعة في تنفيذ رحلة المسافر منذ دخوله المركز حتى مغادرته، وأهم الاحتياجات المطلوبة، لتحسين الخدمات وتأهيل بيئات العمل في المركز الحدودي.
وفي سياق آخر، تفقد وزير الداخلية، قرية المدورة في محافظة معان، وزار المركز الصحي ومدرسة المدورة الأساسية المختلطة وعددا من المرافق العامة، حيث التقى أثناء جولاته أبناء القرية، واستمع إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
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