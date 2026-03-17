وزير الصناعة والتجارة: استقرار أسعار السلع الأساسية في الأردن

وقال القضاة خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة لم تلمس أي ارتفاع في أسعار السلع الأساسية باستثناء مادة البندورة بسبب الانتقال بين العروة الزراعية في هذا الوقت من كل عام.
وأضاف أن أسعار السلع في رمضان الحالي أقل من شهر رمضان الماضي، لافتا إلى استقرار الأسعار وتوفرها في السوق المحلي بكميات وفيرة.
وأشار القضاة إلى أن الوزارة لديها فرق رقابة على الأسواق على مدار الساعة وبـ3 ورديات لرصد الأسعار وأي مخالفات أو تجاوزات.
وبيّن أن الوزارة لم تلجأ لوضع سقوف سعرية لأي مواد أساسية وذلك بسبب استقرار الأسعار وانخفاضها عن الأعوام الماضية وخاصة الدواجن.
