وزير الصناعة والتجارة: استقرار أسعار السلع الأساسية في الأردن

الثلاثاء، 17-03-2026 12:47 م
الوكيل الإخباري- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة استقرار أسعار السلع في الأردن رغم الظروف في المنطقة.


وقال القضاة خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة لم تلمس أي ارتفاع في أسعار السلع الأساسية باستثناء مادة البندورة بسبب الانتقال بين العروة الزراعية في هذا الوقت من كل عام.

وأضاف أن أسعار السلع في رمضان الحالي أقل من شهر رمضان الماضي، لافتا إلى استقرار الأسعار وتوفرها في السوق المحلي بكميات وفيرة.

وأشار القضاة إلى أن الوزارة لديها فرق رقابة على الأسواق على مدار الساعة وبـ3 ورديات لرصد الأسعار وأي مخالفات أو تجاوزات.

وبيّن أن الوزارة لم تلجأ لوضع سقوف سعرية لأي مواد أساسية وذلك بسبب استقرار الأسعار وانخفاضها عن الأعوام الماضية وخاصة الدواجن.
 
 


أخبار محلية وزير البيئة يلتقي مجموعة من الناشطين البيئيين

أخبار محلية الحكومة تتوعد كل من يرتكب مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات خلال العيد

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الثلاثاء

أخبار الشركات "وضوح" تتكفّل بتوزيع 6600 وجبة إفطار بالتعاون مع "عزوتي"

أخبار محلية عاجل الحكومة تطلق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي بالشراكة مع القطاع الخاص

أخبار محلية وزير الصناعة يؤكد أهمية تعزيز الوعي بحقوق المستهلكين

أخبار محلية عاجل الملك وعاهل البحرين يشددان على ضرورة تكثيف جهود خفض التصعيد في المنطقة

أخبار محلية نشاط تجاري ملحوظ في السلط قبيل عيد الفطر



 






