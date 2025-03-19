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وزير الطاقة يوجه بتشكيل فريق لدراسة تنظيم قطاع شحن المركبات

محطات شحن المركبات الكهربائية
المركبات الكهربائية
 
الأربعاء، 19-03-2025 07:28 م

الوكيل الإخباري-   ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الأربعاء، اجتماعا ضم ممثلي مؤسسات وشركات قطاع الكهرباء، بهدف تعزيز التشاركية بين المؤسسات لتطوير القطاع ورفع كفاءته ومعالجة التحديات التي تواجهه وتسهيل إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين.

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وناقش الاجتماع إجراءات وآليات معالجة التحديات التي تواجهها الشركات نتيجة العلاقة بين المالكين والمستأجرين والذمم المترتبة في قطاع الطاقة المنزلي، وتنظيم قطاع شحن المركبات والمتطلبات الفنية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية لمحطات شحن المركبات في المملكة بهدف إحداث نقلة نوعية وتوسيع آفاق القطاع.


ودعا الخرابشة، ممثلي مؤسسات وشركات القطاع إلى وضع تصور لمنصة موحدة للقطاع تنظم العلاقة بين شركات الكهرباء مقدمة الخدمة والمؤسسات الخدمية الأخرى والمواطنين، على أن ترتبط مع منصة دعم الكهرباء التي تديرها هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، وتهدف لتسهيل تبادل المعلومات بين المؤسسات مقدمة الخدمات وتوثيق وتسجيل عقود الإيجار سعيا لمعالجة التحديات التي تنتج عند نقل العدادات بين المالكين والمستأجرين.


ووجه بتشكيل فريق فني لدراسة الشروط المرجعية (web business model) لتنظيم قطاع شحن المركبات، وضمان الاستفادة من البنية التحتية الخاصة بالقطاع، بما ينعكس بالفائدة على المواطنين وأصحاب محطات الشحن و يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.

 
 
gnews

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