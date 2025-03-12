وزير العمل: لا خوف على أموال الضمان الاجتماعي.. والإعلان عن الدراسة الاكتوارية خلال أسابيع

الوكيل الإخباري- أكد وزير العمل خالد البكار أنه لا خوف على أموال الضمان الاجتماعي وأن مجلس النواب من خلال التشريعات قام بتحصين هذه المؤسسة.

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وقال البكار خلال جلسة رقابية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يضم 4 من ممثلي العمال، و2 ممثلين عن أصحاب العمل، بالإضافة إلى 2 يمثلون النقابات العمالية، إلى جانب 3 وهم رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والمدير العام ورئيس مجلس الإدارة.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن الدراسة الاكتوارية لمركز مؤسسة الضمان الاجتماعي المالي في غضون أسابيع.