وزير المياه والري يبحث مطالب معان المتعلقة بالمياه

وأكد أبو السعود أن الوزارة حريصة على تعزيز جهود الحكومة لتحسين مستوى خدمات المياه والصرف الصحي وتقديم كافة أشكال التعاون البناء لإنجاح جهود مجالس اللامركزية في مختلف محافظات المملكة وخاصة محافظة معان .
واستمع أبو السعود من النواب إلى جملة من المطالب المتعلقة بعدد من مناطق محافظة معان، المتمثلة بشمول مناطق بخدمات المياه والصرف الصحي وخاصة قصبة معان.
وقال أبو السعود إن الوزارة تضع في أولوياتها تنفيذ مشاريع خدمية وتسارع الخطى لإيحاد التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع صرف صحي لخدمة مناطق جديدة.
وأوعز لأمين عام سلطة المياه الإسراع بالتنسيق مع الجهات المانحة والممولين لإعطاء مشاريع محافظة معان الأولوية لسرعة تنفيذ هذه المشاريع والاحتياجات حسب الأولويات.
بدورهم، عبر المشاركون في اللقاء عن شكرهم وتقديرهم لجهود وزير المياه والري وطواقم الوزارة وارتياحهم للتعاون والتنسيق مع الوزارة.
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