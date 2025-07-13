وصول أول طائرة إيرباص A320neo للملكية الأردنية إلى مطار عمّان المدني

08:25 م

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الوكيل الإخباري- تحت رعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين، استقبلت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، بالتعاون مع شركة المطارات الأردنية، الأحد، في مطار عمّان المدني/ماركا، أول طائرة من طراز إيرباص A320neo، ضمن خطتها الاستراتيجية الطموحة لتحديث أسطولها وتعزيز مكانتها في صناعة النقل الجوي. اضافة اعلان





وشهد الحفل احتفالاً مزدوجاً بانضمام الطائرة الحديثة، وبإعادة تشغيل مطار عمّان المدني كمطار تشغيلي رديف في العاصمة، في إنجاز يعكس جهود شركة المطارات الأردنية في دعم البنية التحتية للطيران المدني في المملكة.



بدأ برنامج الحفل بوصول راعي الحفل، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين المعظم، أعقبه هبوط الطائرة الجديدة القادمة مباشرة من مصنع "إيرباص" في مدينة تولوز الفرنسية. ثم جال سموه داخل الطائرة، رافقه خلالها كبار المسؤولين والضيوف الرسميون.



وألقى خلال الحفل كل من رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية، سعيد دروزة، ورئيس مجلس إدارة شركة المطارات الأردنية، باسم خليل السالم، كلمات عبّرا فيها عن فخرهم بهذه الخطوة المهمة، مؤكدين أن انضمام طائرة A320neo يشكّل نقلة نوعية في كفاءة الأسطول، من حيث الأداء البيئي والتقني، فضلاً عن الارتقاء بتجربة المسافرين.



وعبّر دروزة عن بالغ اعتزازه بانضمام الطائرة الجديدة، مؤكدًا أن هذا الحدث ليس مجرد إضافة رقمية إلى الأسطول، بل هو تجسيد لرؤية الملكية الأردنية في التحديث والريادة، واستمرارية لمسيرتها التي بدأت منذ عهد المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيّب الله ثراه، وتواصلت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.



كما أشاد دروزة بالجهود المشتركة التي أثمرت عن إعادة تشغيل مطار عمّان المدني، مما سيعزز جاهزية قطاع الطيران الأردني، ويدعم خطط المملكة التنموية في السياحة والاستثمار.



واختُتم الحفل بمأدبة عشاء ومقابلات صحفية، وسط أجواء احتفالية وطنية عكست الفخر بهذا الإنجاز الجديد الذي يفتح فصلاً جديداً في مسيرة الشركة الوطنية الأردنية، ويعزز من دورها الريادي إقليميًا ودوليًا.