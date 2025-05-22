وفاة ثلاثيني بحريق مبنى في سحاب بعد إصابته بحروق بالغة

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الوكيل الإخباري- استجابت كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان فجر اليوم، لبلاغ حول حريق شب في الطابق الثاني لمبنى مكون من طابقين في منطقة سحاب. اضافة اعلان





وتمكنت الفرق المشاركة من إخماد الحريق الذي نتج عنه وفاة شخص يبلغ من العمر (٣٥)عاماً إثر تعرضه لحروق بالغة وقامت فرق الإسعاف بإخلاء الوفاة الى مستشفى التوتنجي الحكومي، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق