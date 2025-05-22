وفاة ثلاثيني بحريق مبنى في سحاب بعد إصابته بحروق بالغة

وتمكنت الفرق المشاركة من إخماد الحريق الذي نتج عنه وفاة شخص يبلغ من العمر (٣٥)عاماً إثر تعرضه لحروق بالغة وقامت فرق الإسعاف بإخلاء الوفاة الى مستشفى التوتنجي الحكومي، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق
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