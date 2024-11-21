وفاة طبيبين أردنيين

الوكيل الإخباري- نعت نقابة الأطباء مساء الأربعاء الطبيبين موسى هاكوز وأسامة العبيدات اللذان وافتهما المنية خلال الأيام الماضية.



ونعى مقربون الطبيب هاكوز عبر صفحاتهم على مواقع التواصل، وهو طبيب جراح من مواليد العام 1939 .

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عمل الطبيب هاكوز في مستشفيات وزارة الصحة (البشير، عمان، مادبا، الحسين، السلط، الزرقاء) وكان مستشارًا جراحيًا عام 1992، أعلى مرتبة حسب تصنيف الأطباء في وزارة الصحة.



وعمل أيضًا طبيب صحة في الخدمات الطبية الملكية / أقسام الجراحة والنسائية والتوليد، وفي الوحدات العسكرية وقائد إسعاف عام 1965-1968.



و قدم رئيس الديوان الملكي مندوبا عن جلالة الملك واجب العزاء إلى آل هاكوز بوفاة الدكتور موسى احمد هاكوز.



ونعت أسرة الخدمات الطبية الملكية، ممثلة بمديرها العام وكافة مرتباتها، بوقت سابق زميلهم نقيب طبيب أسامة رياض عبيدات من مرتب مستشفى الأمير راشد بن الحسن.