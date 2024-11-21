وفاة طبيبين أردنيين

ونعى مقربون الطبيب هاكوز عبر صفحاتهم على مواقع التواصل، وهو طبيب جراح من مواليد العام 1939 .
وعمل أيضًا طبيب صحة في الخدمات الطبية الملكية / أقسام الجراحة والنسائية والتوليد، وفي الوحدات العسكرية وقائد إسعاف عام 1965-1968.
و قدم رئيس الديوان الملكي مندوبا عن جلالة الملك واجب العزاء إلى آل هاكوز بوفاة الدكتور موسى احمد هاكوز.
ونعت أسرة الخدمات الطبية الملكية، ممثلة بمديرها العام وكافة مرتباتها، بوقت سابق زميلهم نقيب طبيب أسامة رياض عبيدات من مرتب مستشفى الأمير راشد بن الحسن.
-
أخبار متعلقة
-
فصل للتيار الكهربائي عن مناطق في الأردن الأسبوع المقبل (أسماء)
-
تربية بني عبيد تنظم ملتقى التوجيه المهني
-
توزيع كسوة الشتاء على 300 أسرة في كفريوبا
-
نقابة تجار المعدات الطبية تؤكّد وقوفها على هموم القطاع واحتياجاته
-
وفاة طفلة بحادث دهس في إربد
-
ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري بالكرك
-
زراعة لواء الوسطية تعلن عن بدء موسم انتاج فطر الأجاراكس
-
الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي يترأس اجتماعا لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية