 
الخميس 2025-03-06 05:49 م
 

وفاة عشرينية بانهيار سقف منزلها بالشونة الشمالية

احدى مركبات الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الخميس، 06-03-2025 04:42 م

الوكيل الإخباري-  قضت عشرينية اليوم الخميس، جراء انهيار سقف إحدى غرف منزلها في حي "المدراج" بالشونة الشمالية.

اضافة اعلان


وقال مدير مستشفى "معاذ بن جبل" الحكومي الدكتور أسامة أبو سنينة، إن قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى استقبل السيدة بعد إسعافها من قبل فرق الدفاع المدني، إلا أنها كانت متوفاة جراء تعرضها لإصابات بليغة.


وتم تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مزرعة دجاج داخلية

أخبار محلية القضاة: استقرار الأسعار في الأسواق وتوقّع انخفاض أسعار الدجاج

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي أكثر من 47 مليون دينار قيمة الحوالات للمحاكم عبر الواجهة الموحدة للدفع

مستشفى

أخبار محلية وفاة 5 أطباء أردنيين - أسماء

مستشفى

أخبار محلية إنقاذ عشريني بعد إصابته بعيار ناري في الزرقاء

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية العودات: حقوق الإنسان في الأردن مشروع نهضوي

تجمع مياه الأمطار

أخبار محلية بلدية الرويشد تخلي مركبات جرفتها السيول

احدى مركبات الدفاع المدني

أخبار محلية وفاة عشرينية بانهيار سقف منزلها بالشونة الشمالية

وزارة الثقافة

أخبار محلية وزارة الثقافة تطلق فعاليات "رمضانيات 2025"



 
 



 

الأكثر مشاهدة