وفاة عشرينية بانهيار سقف منزلها بالشونة الشمالية

الوكيل الإخباري- قضت عشرينية اليوم الخميس، جراء انهيار سقف إحدى غرف منزلها في حي "المدراج" بالشونة الشمالية.

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وقال مدير مستشفى "معاذ بن جبل" الحكومي الدكتور أسامة أبو سنينة، إن قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى استقبل السيدة بعد إسعافها من قبل فرق الدفاع المدني، إلا أنها كانت متوفاة جراء تعرضها لإصابات بليغة.