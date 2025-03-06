وفاة عشرينية بانهيار سقف منزلها بالشونة الشمالية

وقال مدير مستشفى "معاذ بن جبل" الحكومي الدكتور أسامة أبو سنينة، إن قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى استقبل السيدة بعد إسعافها من قبل فرق الدفاع المدني، إلا أنها كانت متوفاة جراء تعرضها لإصابات بليغة.
وتم تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.
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