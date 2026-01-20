وفد نقابي يزور اتحاد عمال سوريا ويبحث آفاق العمل المشترك

والتقى الوفد برئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا، فواز الأحمد، وشارك في ورشة عمل نظمها اتحاد عمال سوريا حول الرؤية المستقبلية للتعاون النقابي بين الجانبين، بهدف وضع خارطة طريق لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق.
وقال الفناطسة إن التنسيق النقابي بين الاتحادين يعد ركيزة أساسية لحماية حقوق العمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا استعداد اتحاد عمال الأردن لتوسيع آفاق الشراكة والتعاون مع الجانب السوري، لا سيما في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات النقابية.
من جانبه، قال الأحمد إن التعاون السوري - الأردني يمثل نموذجا متقدما في مجالات التدريب المهني، والسلامة والصحة المهنية، والحماية الاجتماعية، وتمكين الشباب والمرأة في سوق العمل، معربا عن تقديره للدعم الإنساني الذي قدمه الأردن، ولدور الحركة النقابية الأردنية في مساندة العمال السوريين.
وتضمنت الورشة عروضا متخصصة حول تمكين المرأة العاملة، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، وآفاق التعاون المقترحة بين الجانبين لتطوير بيئة عمل داعمة للمرأة، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحادين السوري والأردني، وتبادل الدروع التكريمية.
