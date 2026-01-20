الثلاثاء 2026-01-20 05:24 م

وفد نقابي يزور اتحاد عمال سوريا ويبحث آفاق العمل المشترك

ع
أرشيفية
 
الثلاثاء، 20-01-2026 04:20 م

الوكيل الإخباري- بحث وفد نقابي، برئاسة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، خلال زيارته مقر الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا، تطوير آفاق العمل المشترك وتعزيز التنسيق بين الجانبين.

اضافة اعلان


والتقى الوفد برئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا، فواز الأحمد، وشارك في ورشة عمل نظمها اتحاد عمال سوريا حول الرؤية المستقبلية للتعاون النقابي بين الجانبين، بهدف وضع خارطة طريق لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق.


وقال الفناطسة إن التنسيق النقابي بين الاتحادين يعد ركيزة أساسية لحماية حقوق العمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا استعداد اتحاد عمال الأردن لتوسيع آفاق الشراكة والتعاون مع الجانب السوري، لا سيما في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات النقابية.


من جانبه، قال الأحمد إن التعاون السوري - الأردني يمثل نموذجا متقدما في مجالات التدريب المهني، والسلامة والصحة المهنية، والحماية الاجتماعية، وتمكين الشباب والمرأة في سوق العمل، معربا عن تقديره للدعم الإنساني الذي قدمه الأردن، ولدور الحركة النقابية الأردنية في مساندة العمال السوريين.


وتضمنت الورشة عروضا متخصصة حول تمكين المرأة العاملة، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، وآفاق التعاون المقترحة بين الجانبين لتطوير بيئة عمل داعمة للمرأة، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحادين السوري والأردني، وتبادل الدروع التكريمية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

اقتصاد محلي الأوراق المالية تنظم ورشة للتوعية بقانون حماية البيانات الشخصية

دولة عربية تقر ضوابط جديدة لاداء العمرة

أخبار محلية تنويه من الاوقاف الى المواطنين الراغبين بأداء مناسك العمرة

ت

أخبار الشركات تعيين جاكوبو لاتشين مديرًا لفندق سانت ريجيس عمّان

ن

اقتصاد محلي صناعة الأردن: بوصلة الاستثمار الصناعي تحقق نتائج إيجابية

النائب مازن القاضي

شؤون برلمانية "رئيس النواب": العمل الحزبي بوابة للمساهمة الفاعلة في رسم السياسات

ع

أخبار محلية وفد نقابي يزور اتحاد عمال سوريا ويبحث آفاق العمل المشترك

عبدالله علي المصري في ذمة الله

نعـي فـاضل عبدالله علي المصري في ذمة الله

ا

أخبار محلية مستشفى الجامعة الأردنية يستقبل 7 أطفال من غزة لتلقي العلاج



 






الأكثر مشاهدة