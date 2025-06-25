الأربعاء 2025-06-25 09:39 م
 

ولي العهد: جعله الله عامًا مباركًا تحفّه السكينة ويغمره السلام

ولي العهد
ولي العهد
 
الأربعاء، 25-06-2025 09:26 م
الوكيل الإخباري-    هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة التي تصادف يوم غد الخميس.اضافة اعلان


وكتب سموه عبر خاصية الستوري على “انستغرام”، مساء الأبعاء، “جعله الله عامًا مباركًا تحفّه السكينة، ويغمره السلام”.
 
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