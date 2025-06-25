ولي العهد: جعله الله عامًا مباركًا تحفّه السكينة ويغمره السلام

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الوكيل الإخباري- هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة التي تصادف يوم غد الخميس. اضافة اعلان





وكتب سموه عبر خاصية الستوري على “انستغرام”، مساء الأبعاء، “جعله الله عامًا مباركًا تحفّه السكينة، ويغمره السلام”.