ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج الـ 34 من الجناح العسكري بمؤتة
 
الثلاثاء، 19-05-2026 05:06 م

الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدﷲ الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الثلاثاء، حفل تخريج الفوج الرابع والثلاثين من تلاميذ جامعة مؤتة الجناح العسكري.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله، سمو الأمير فيصل بن الحسين، وسمو الأمير هاشم بن الحسين، وسمو الأمير راشد بن الحسن، ورئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور جعفر حسان، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدﷲ المعايطة، ورئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات.


وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تفقد سمو ولي العهد طابور الخريجين الذي استعرض من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي.

 

وألقى رئيس جامعة مؤتة كلمة خلال الحفل، أشار فيها إلى ما يتحلى به الخريجون من قيم عسكرية وانضباط عالٍ، مجسدين شرف الجندية الأردنية في سلوكهم وحاملين عقيدة الوطن في قلوبهم، بعد أن أقسموا على أن يكونوا درعه الحصين وسياجه المنيع.

 
 


