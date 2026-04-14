ولي العهد يزور مديرية سلاح الهندسة الملكي ويطلع على أبرز التقنيات المستخدمة

واستمع سموه، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، إلى إيجاز قدمه مدير سلاح الهندسة حول دور السلاح في دعم مختلف وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
وتطرق الشرح إلى الواجبات العملياتية التي أداها سلاح الهندسة خلال المستجدات الإقليمية الأخيرة، ودوره في التعامل مع المتساقطات والرؤوس الحربية الناتجة عنها، للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.
وجال سمو ولي العهد في معرض لمعدات وآليات حديثة يستخدمها سلاح الهندسة، واطلع على أبرز التقنيات المستخدمة في التعامل مع مختلف التحديات.
ونقل سموه تحيات جلالة الملك عبدﷲ الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمنتسبي سلاح الهندسة، وأشاد بحرفيتهم وكفاءتهم، لافتا إلى الدور الكبير الذي يقوم به نشامى الجيش العربي في مختلف مواقعهم.
-
أخبار متعلقة
-
إضاءة موقع أم الجمال الأثري بألوان العلم الأردني احتفاءً بيوم العلم
-
إغلاق طريق المرج في الكرك بالاتجاهين لتنفيذ التلفريك
-
الثقافة: احتفالات وطنية بـ"يوم العَلَم" في جميع المحافظات
-
مجلس الوزراء يقر نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية
-
إقرار نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل لسنة 2026
-
الحكومة تصرف 2 مليون لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي
-
العيسوي يعزي الشواورة والمحتسب
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة