ولي العهد يزور مديرية سلاح الهندسة الملكي ويطلع على أبرز التقنيات المستخدمة

الوكيل الإخباري- زار سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الثلاثاء، مديرية سلاح الهندسة الملكي.

واستمع سموه، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، إلى إيجاز قدمه مدير سلاح الهندسة حول دور السلاح في دعم مختلف وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وتطرق الشرح إلى الواجبات العملياتية التي أداها سلاح الهندسة خلال المستجدات الإقليمية الأخيرة، ودوره في التعامل مع المتساقطات والرؤوس الحربية الناتجة عنها، للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.



وجال سمو ولي العهد في معرض لمعدات وآليات حديثة يستخدمها سلاح الهندسة، واطلع على أبرز التقنيات المستخدمة في التعامل مع مختلف التحديات.