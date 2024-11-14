 
الخميس 2024-11-14 10:58 م
 

ولي العهد ينشر صورة للنشمية الصغيرة

الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
الخميس، 14-11-2024 10:40 م

الوكيل الإخباري-    نشر سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني صورة لصغيرته الاميرة ايمان  وعلق عليها : "النشمية الصغيرة قبل المباراة".

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وكان المنتخب الوطني قد تعادل سلبيا مع منتخب العراق في البصرة اليوم الخميس بتصفيات كأس العالم.

 


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