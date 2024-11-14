ولي العهد ينشر صورة للنشمية الصغيرة

الوكيل الإخباري- نشر سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني صورة لصغيرته الاميرة ايمان وعلق عليها : "النشمية الصغيرة قبل المباراة".

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وكان المنتخب الوطني قد تعادل سلبيا مع منتخب العراق في البصرة اليوم الخميس بتصفيات كأس العالم.