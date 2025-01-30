3.6 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال 2024

اما خلال عام 2024، فقد سجلت حوالات المغتربين الأردنيين ارتفاعاً بنسبة 2.8% لتصل إلى 3,599.3 مليون دولار، وذلك مقابل 3,501.7 مليون دولار خلال عام 2023.
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