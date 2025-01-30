 
الخميس 2025-01-30 03:45 م
 

3.6 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال 2024

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي
الخميس، 30-01-2025 03:32 م
الوكيل الإخباري-   تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى تسجيل حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة ارتفاعاً بنسبة 1.3% لتصل الى 330.2 مليون دولار خلال شهر كانون الأول من عام 2024، مقارنة بارتفاع نسبته 2.1% خلال ذات الشهر من عام 2023.اضافة اعلان


اما خلال عام 2024، فقد سجلت حوالات المغتربين الأردنيين ارتفاعاً بنسبة 2.8% لتصل إلى 3,599.3 مليون دولار، وذلك مقابل 3,501.7 مليون دولار خلال عام 2023.
 
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