3.6 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال 2024

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الوكيل الإخباري- تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى تسجيل حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة ارتفاعاً بنسبة 1.3% لتصل الى 330.2 مليون دولار خلال شهر كانون الأول من عام 2024، مقارنة بارتفاع نسبته 2.1% خلال ذات الشهر من عام 2023. اضافة اعلان





اما خلال عام 2024، فقد سجلت حوالات المغتربين الأردنيين ارتفاعاً بنسبة 2.8% لتصل إلى 3,599.3 مليون دولار، وذلك مقابل 3,501.7 مليون دولار خلال عام 2023.