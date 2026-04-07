الأربعاء 2026-04-08 11:05 م

4.5 مليون دينار قيمة خطة الإقراض الزراعي في المفرق

المفرق
المفرق
 
الثلاثاء، 07-04-2026 08:41 م

الوكيل الإخباري-    بلغت قيمة الخطة الإقراضية لفرع مؤسسة الإقراض الزراعي في المفرق 4 ملايين و 500 ألف دينار.

اضافة اعلان


وقال مدير الفرع الدكتور علي الخزاعلة إن القيمة الإقراضية التي تم تخصيصها للعام الحالي تشمل تمويلا للمشاريع التي تم تحديدها ضمن برامج محددة.


وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن المشاريع المدرجة ضمن خطة عمل الفرع تشمل مشاريع الزراعة الذكية ضمن مشروع (WFP) والذي يمتد لخمس سنوات، لافتا الى ان مشاريع الزراعة الذكية تم ادراجها ضمن خطة الفرع الاقراضية للعام الثاني، لافتا الى ان الخطة الاقراضية تصمنت تمؤيل المشاريع المحفزة للنهوض بالقطاع الزراعي.


وأوضح الخزاعلة ان البرامج التي يتم تمويلها في فرع المؤسسة بالمفرق تشمل ايضا مشاريع التمويل الريفي والفقر والبطالة الى جانب مشاريع دعم الشباب العاطلين عن العمل لغايات تمكينهم من إقامة مشاريع إنتاجية خاصة بهم تمكنهم من توفير مردود اقتصادي مناسب الأمر الذي ينعكس ايجابا في توفير فرص عمل ومكافحة الفقر والبطالة.


وبين ان فرع مؤسسة الاقراض الزراعي في المفرق سيعمل ضمن خطة تحصيل مدروسة تتضمن مراعاة ظروف المقترضين خلال العام الحالي لافتا الى ان الخطة تتضمن تحصيل 4 ملايين و 200 ألف دينار للعام الحالي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة