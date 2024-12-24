 
الثلاثاء 2024-12-24 10:51 م
 

450 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية العام الحالي

تلفريك عجلون
تلفريك عجلون
الثلاثاء، 24-12-2024 09:36 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات إن عدد زوار تلفريك عجلون بلغ 450 ألف شخص منذ بداية العام الحالي، مشيراً إلى أن هذا الرقم جاء نتيجة اتباع استراتيجية تعتمد على إثراء تجربة الزائر من خلال برامج وفعاليات مميزة تسهم في إطالة مدة بقائهم في المنطقة.

اضافة اعلان


وأوضح عرفات أن منطقة عجلون تشهد تطوراً متسارعاً على صعيد النشاط السياحي ما يعزز من مكانتها كوجهة سياحية بارزة، خاصة مع الإقبال الكبير الذي شهده تلفريك عجلون خلال هذا العام.


وأشار إلى أن المنطقة تعمل على تحقيق مزيد من التوسع والتطوير مع التركيز على إنشاء فنادق بيئية متنزهات ومنتجعات صحية تسهم في إطالة فترة إقامة الزائر لأيام بدلاً من ساعات.


وأضاف أن موسم الأعياد المجيدة سيشهد فعاليات ترفيهية متنوعة في منطقة التلفريك تتضمن عروضاً موسيقية حية، وأنشطة للأطفال بهدف توفير تجربة متكاملة للزوار وتعزيز الأجواء الاحتفالية.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية زراعة المفرق تدعو لتسجيل الحيازات لضمان التعويضات

اربد

أخبار محلية حملة نظافة شاملة في شارع عمان بمدينة إربد

غزة

فلسطين مكتب نتنياهو: فريق التفاوض يعود من قطر لإجراء مشاورات داخلية

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

تلفريك عجلون

أخبار محلية 450 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية العام الحالي

ارشيفية

عربي ودولي تقرير أممي: تفشي المجاعة في 5 مناطق بالسودان

ولي العهد

أخبار محلية ولي العهد يستضيف لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين شمال الخليل



 




الأكثر مشاهدة