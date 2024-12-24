450 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية العام الحالي

الوكيل الإخباري- قال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات إن عدد زوار تلفريك عجلون بلغ 450 ألف شخص منذ بداية العام الحالي، مشيراً إلى أن هذا الرقم جاء نتيجة اتباع استراتيجية تعتمد على إثراء تجربة الزائر من خلال برامج وفعاليات مميزة تسهم في إطالة مدة بقائهم في المنطقة.

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وأوضح عرفات أن منطقة عجلون تشهد تطوراً متسارعاً على صعيد النشاط السياحي ما يعزز من مكانتها كوجهة سياحية بارزة، خاصة مع الإقبال الكبير الذي شهده تلفريك عجلون خلال هذا العام.



وأشار إلى أن المنطقة تعمل على تحقيق مزيد من التوسع والتطوير مع التركيز على إنشاء فنادق بيئية متنزهات ومنتجعات صحية تسهم في إطالة فترة إقامة الزائر لأيام بدلاً من ساعات.