450 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية العام الحالي

وأوضح عرفات أن منطقة عجلون تشهد تطوراً متسارعاً على صعيد النشاط السياحي ما يعزز من مكانتها كوجهة سياحية بارزة، خاصة مع الإقبال الكبير الذي شهده تلفريك عجلون خلال هذا العام.
وأشار إلى أن المنطقة تعمل على تحقيق مزيد من التوسع والتطوير مع التركيز على إنشاء فنادق بيئية متنزهات ومنتجعات صحية تسهم في إطالة فترة إقامة الزائر لأيام بدلاً من ساعات.
وأضاف أن موسم الأعياد المجيدة سيشهد فعاليات ترفيهية متنوعة في منطقة التلفريك تتضمن عروضاً موسيقية حية، وأنشطة للأطفال بهدف توفير تجربة متكاملة للزوار وتعزيز الأجواء الاحتفالية.
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