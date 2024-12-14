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4566 طن فواكه وخضار وورقيات ترد للسوق المركزي السبت

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 14-12-2024 08:42 ص
الوكيل الإخباري-   ورد إلى السوق المركزي للخضار والفواكه والورقيات 4566.224 طناً اليوم السبت.اضافة اعلان


وفيما يلي نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم السبت:


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أخبار محلية 4566 طن فواكه وخضار وورقيات ترد للسوق المركزي السبت



 




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