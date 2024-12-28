 
السبت 2024-12-28 10:12 ص
 

5103 طن فواكه وخضار وورقيات في السوق المركزي السبت

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 28-12-2024 09:02 ص
الوكيل الإخباري-   ورد إلى السوق المركزي للخضار والفواكه والورقيات 5103 طناً اليوم السبت .اضافة اعلان


وفيما يلي نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم السبت :


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