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789 مخالفة بحق طلبة التوجيهي... غالبيتها إدخال الهاتف إلى الامتحان

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الإثنين، 07-07-2025 03:42 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة التربية والتعليم، إن غالبية المخالفات والعقوبات بحق المشتركين في امتحان شهادة الدارسة الثانوية العامة "التوجيهي" والبالغ عددهم 209871 مشتركا ومشتركة، هي مخالفات تتعلق بمحاولات إدخال أو استخدام أجهزة اتصال وأدوات إلكترونية داخل قاعات الامتحان.

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وأضافت الوزارة على لسان الناطق باسمها محمود حياصات  أن لجان الامتحان سجلت 789 مخالفة خلال 9 جلسات امتحانية، منذ بدء الامتحانات في التاسع عشر من الشهر الماضي حتى أمس الأحد.


وبين حياصات ، أن المخالفات والعقوبات التراكمية بحق المشتركين كانت متباينة في عددها حيث كان أعلاها مخالفة إلغاء دورتين وسجلت بحق 387مشتركا، فيما كانت عقوبة إلغاء المبحث بحق 229 مشتركا وعقوبة إلغاء الدورة بحق 85 مشتركا وعقوبة الإنذار بحق 80 مشتركا وعقوبة الحرمان من التقدم للامتحان لمدة عامين بحق 8 مشتركين، مؤكدة أن غالبية المخالفات تتعلق بمحاولات إدخال أو استخدام أجهزة اتصال وأدوات إلكترونية داخل قاعات الامتحان.


وأشار حياصات إلى أن الامتحانات تسير منذ انطلاقها في 19 حزيران الماضي، وفق ما هو مخطط لها وبكل سهولة ويسر، مبينة أن الامتحانات جاءت بشكل عام متوازنة وشاملة وراعت الفروق الفردية بين الطلبة.

 
 
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