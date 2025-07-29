80 مخالفة وإغلاق منشآت .. بلدية إربد ترفع وتيرة الرقابة الصحية

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الوكيل الإخباري- قال مدير دائرة الشؤون الصحية والبيئية في بلدية إربد الكبرى، المهندس يحيى العمري، إن البلدية أنذرت 382 منشأة داخل حدود البلدية خلال شهر حزيران الماضي. اضافة اعلان





وأضاف العمري اليوم الثلاثاء، أن البلدية أصدرت مخالفات صحية بحق 80 منشأة ضمن حدود البلدية، فيما بلغ عدد الزيارات الميدانية 516، وتم إغلاق 8 منشآت.



وبيّن أن الدائرة تلقّت 24 شكوى تم التعامل معها، فيما تم تحويل 27 من المنشآت والأفراد إلى المحافظ، لاتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحقهم، مشيرًا إلى أن الدائرة تواصل تكثيف حملاتها التفتيشية عبر قسم التفتيش الصحي وقسم الأسواق.