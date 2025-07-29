80 مخالفة وإغلاق منشآت .. بلدية إربد ترفع وتيرة الرقابة الصحية

وأضاف العمري اليوم الثلاثاء، أن البلدية أصدرت مخالفات صحية بحق 80 منشأة ضمن حدود البلدية، فيما بلغ عدد الزيارات الميدانية 516، وتم إغلاق 8 منشآت.
وبيّن أن الدائرة تلقّت 24 شكوى تم التعامل معها، فيما تم تحويل 27 من المنشآت والأفراد إلى المحافظ، لاتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحقهم، مشيرًا إلى أن الدائرة تواصل تكثيف حملاتها التفتيشية عبر قسم التفتيش الصحي وقسم الأسواق.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن وباكستان يوقعان محضر التعاون الدفاعي الـ28
-
أبو صعيليك: 70٪ من مبادرات تحديث القطاع العام أُنجزت
-
وزير الشباب يتفقد معسكرات الحسين للعمل والبناء في الطفيلة
-
انطلاق الدورة الـ19 من جائزة خليفة التربوية بـ10 مجالات و17 فئة
-
"اتحاد الجمعيات" و"الخيرية الهاشمية" يبحثان تنفيذ مشروع ديرتنا
-
الملك يهنئ العاهل المغربي بذكرى الجلوس على العرش
-
اتفاقية في اربد لتعزيز التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر
-
وزير الاتصالات السوري في عمان .. زيارات ولقاءات لبحث مستقبل التعاون الرقمي