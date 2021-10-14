الخميس 14-10-2021
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الخميس، 14-10-2021 10:32 م

أسماء الطلبة المرشحين للقبول في تخصصي الطب وطب الأسنان- رابط

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 الوكيل الاخباري - اعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسماء الطلبة المرشحين للقبول على المقاعد الشاغرة في تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية الرسمية، والمخصصة لطلبة رفع المعدل (الطلبة المعيدين) للعام الجامعي 2021 / 2022.

ودعت الطلبة المرشحين للقبول إضافةً إلى الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية السابقة والجديدة لطلبة رفع المعدل (الطلبة المعيدين) .

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الرجاء الدخول إلى الرابط التالي لمعرفة الاسماء:

http://www.admhec.gov.jo/AdmBSCDentMedAdm.aspx

 

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