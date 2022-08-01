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الإثنين، 01-08-2022 04:45 م

أم قيس تحتفي بالتراث البحريني

بلدة-ام-قيس


الوكيل الاخباري- استضافت مديرية ثقافة إربد والهيئات الثقافية في لواء بني كنانة، أمس الأحد، في مركز زوار مدينة أم قيس الأثرية، فرقة شباب الحد البحرينية في أمسية ثقافية ،احتفالا بإربد عاصمة الثقافة الأردنية وضمن المشاركات العربية بمهرجان جرش للثقافة والفنون.

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وقدمت الفرقة، جملة من اللوحات التراثية البحرينية، بحضور مدير ثقافة إربد عاقل الخوالدة ومتصرف لواء بني كنانة الدكتور عمر القضاة، وسط متابعة جماهيرية من المجتمع المحلي.


واشتملت الأمسية التي أدارها رئيس ملتقى جدارا أم قيس الثقافي الشاعر موسى النعواشي على قراءات من الشعر النبطي للشاعر الأردني هلال الشرفات وعزف وغناء للفنان كمال ضراغمة.

 




 

 


 

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