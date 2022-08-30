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الثلاثاء، 30-08-2022 03:31 م

إحباط محاولة تهريب 10 كغم من مادة الكريستال المخدر بمركز جمرك جابر

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الوكيل الإخباري - كشفت دائرة الجمارك الأردنية، الثلاثاء، أن كوادر الجمارك العاملة في مركز جمرك جابر تمكنت من إحباط محاولة تهريب (10) كغم من مادة الكريستال المخدر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

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وقالت في بيان صحفي: "أثناء التفتيش الدقيق من قبل موظفي الجمارك للمركبة القادمة من إحدى الدول المجاورة وجدت المضبوطات مخبأة بطريقة فنية متقنة بإحكام ضمن (تصفيحة حديدية) داخل جسم المركبة تم إعدادها خصيصًا لهذه الغاية وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمحتويات المهربة وتسليمها مع السائق إلى إدارة مكافحة المخدرات لإجراء المقتضى القانوني".


بدوره، ثمّن مدير عام الجمارك لواء جمارك جلال القضاة الدور الكبير الذي يقوم به منتسبو الجمارك الأردنية بالتعاون والتنسيق المستمر مع القوات المسلحة الأردنية وكافة الأجهزة الأمنية في متابعة وتنفيذ عملياتها النوعية والتصعيد من حربها ضد مجرمي المخدرات في كل المواقع والقبض على مروجي هذه الآفة الخطرة.





 




 

 


 

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