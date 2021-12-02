"إدارة الأزمات" لـ"الوكيل الاخباري": نراقب الوضع الوبائي وسنعيد النظر بالقرارات السابقة

الوكيل الاخباري - قال المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إن المركز يراقب الوضع الوبائي داخلياً وخارجياً ، خصوصاً مع تسجيل حالات "أوميكرون" في بعض الدول الجوار.

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وأضاف المركز في تصريح خاص لموقع "الوكيل الاخباري" أن المركز "سيعيد دراسة القرارات السابقة وسيتم اتخاذ قرارات جديدة بما يمليه الوضع الوبائي"، سيما مع ارتفاع اعداد اصابات كورونا المسجلة يومياً ونسب الفحوص الايجابية.

وبين أنه في الأيام القادمة سيتم دراسة الوضع الوبائي والمتغيرات، مشيراً أنه لغاية الآن "لا يوجد أي تغيير على اجراءات السفر" ولكن "سيؤخذ بعين الإعتبار تسجيل إصابات أوميكرون في دول الجوار ، وبعض الدول العربية".

وكانت السعودية والامارات اعلنتا يوم امس عن رصد اصابتين بمتحور كورونا "اوميكرون" لاشخاص قدموا من دول افريقيا ، في وقت اعلنت فيه سلطات الاحتلال الاسرائيلي تسجيل اكثر من 35 اصابة بالمتحور الجديد .