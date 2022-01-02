إدارة الترخيص تعلن مواعيد الجولات المتنقلة لشهر كانون الثاني

الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن مواعيد العمل بجولات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية ( بنوصلك ) خلال شهر كانون الثاني لعام ٢٠٢٢ في عدد من مناطق المملكة ، حيث ستكون ساعات الدوام للترخيص المتنقل من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 ظهراً.

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