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الأحد، 02-01-2022 08:35 ص

إدارة الترخيص تعلن مواعيد الجولات المتنقلة لشهر كانون الثاني

ترخيص مرج الحمام (3)


الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن مواعيد العمل بجولات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية ( بنوصلك ) خلال شهر كانون الثاني لعام ٢٠٢٢ في عدد من مناطق المملكة ، حيث ستكون ساعات الدوام للترخيص المتنقل من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 ظهراً.

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