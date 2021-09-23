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الخميس، 23-09-2021 01:27 م

إدارة السير لـ الوكيل: أزمة شارع المحطة بسبب مشاريع مرورية وهندسية

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكدت إدارة السير، اليوم الخميس أن شارع المحطة يعتبر من الشوارع الحيوية والمداخل الرئيسية للعاصمة عمان.

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وقالت إدارة السير بتصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري"أن المنطقة حالياً  تشهد تنفيذ مشاريع مرورية وهندسية سواء من قبل امانة عمان الكبرى او وزارة الاشغال العامة ، ساهم في رفع الكثافة المرورية في المنطقة .

وأضافت أن المنطقة تشهد تنفيذ اعمال مشروع باص الزرقاء السريع من خلال بناء الجسر العلوي للسير القادم من اشارة المسلخ باتجاه المحطة) ، و تنفيذ اعمال المرحلة الثانية من الباص سريع التردد في عمان من طبربور لشارع الاستقلال ، وجميعها ترتب عليها تحويلات مرورية التقت في ذات المنطقة ، وأن حركة السير تعتبر مقبولة مقارنة بالاعمال المنفذة في المنطقة المذكورة .

واشارت إلى أن كوادر إدارة السير موجودة في الميدان على مدار الساعة لتقديم المساعدة والعون وتسيير الحركة المرورية للتسهيل على المواطنين .

 

وكان قد وصل "الوكيل الاخباري" شكوى من المواطن نبيل الطيب بسبب الأزمة المرورية الخانقة على اشارة المحطة بمنطقة ماركا الجنوبية.

 

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