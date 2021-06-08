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الثلاثاء، 08-06-2021 12:05 م

إسقاط لائحة اتهام بحق الأردنيين الدعجة والعنوز وإلغاء إجراءات الاعتقال

سجن


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الثلاثاء، إنه "بعد متابعة حثيثة واتصالات وجهود مكثفة قامت بها وزارة الخارجية ومؤسسات الدولة المعنية، قررت سلطات الاحتلال إسقاط لائحة الاتهام بحق المواطنين مصعب الدعجة وخليفة العنوز وإلغاء إجراءات الاعتقال.

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وأضافت: "ويتم العمل حاليا على ترتيب إجراءات الإفراج عنهما وتسليمهما للسلطات الأردنية".

 


 




 

 


 

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