الأحد 21-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

%18.89 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاحد

تلقي أكثر من 209 آلاف شخص الجرعة الأولى من لقاح كورونا في الأردن

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الملك ينعم على ذوي شهداء معركة الكرامة ومصابيها بميدالية مئوية الدولة الأولى

وزير التربية يوجه كلمة للأسرة التربوية والجامعية

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

إسناد 5 تهم بحق ناشر التسجيل الصوتي المتعلق بمستشفى البشير

ثلاثة أيام حاسمة بالاردن

122.8 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

371 مخالفة أمر دفاع لمنشآت و116 لأفراد خلال أسبوع

الأحد، 21-03-2021 05:16 م

إسناد 5 تهم بحق ناشر التسجيل الصوتي المتعلق بمستشفى البشير

2202117194051212252350


 الوكيل الاخباري - أسند مدعي عام عمان 5 تهم بحق المشتكى عليه بخصوص التسجيل الصوتي المتعلق بمستشفى البشير الحكومي، والذي يدعي بوجود نقص في الأدوية وعدم قيام المستشفى بعلاج مرضى كورونا بطرق أخرى غير الأوكسجين.

اضافة اعلان

وبين مصدر قضائي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، انه اسند لناشر التسجيل الصوتي التهم التالية: جنحة الإيذاء عن أنباء مبالغ فيها، وجنحة نشر أنباء كاذبة ومبالغ فيها، وجنحة نشر بيانات ومعلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على الذم والقدح والتحقير.


كما وأسند إليه جنحة ذم هيئة رسمية، وجنحة خطر نشر أو إعادة نشر أو تداول أي أخبار حول وباء كورونا من شأنه ترويع الناس أو إثارة الهلع بينهم عبر وسائل الإعلام والاتصال أو وسائل التواصل الاجتماعي خلافاً لأمر الدفاع.


وبين المصدر أنه تم توقيف المشتكى عليه بتاريخ 17 آذار الحالي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202120171740619434149

%18.89 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاحد

3202121978899247745

تلقي أكثر من 209 آلاف شخص الجرعة الأولى من لقاح كورونا في الأردن

3202120164047272008953

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الملك

الملك ينعم على ذوي شهداء معركة الكرامة ومصابيها بميدالية مئوية الدولة الأولى

1616340112338

وزير التربية يوجه كلمة للأسرة التربوية والجامعية

3202119215148644157538

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

أخبار متعلقة
imgid452489

العضايلة : ستبقى الكرامة المعركةُ والقيمةُ الوطنية رمزاً مُلهماً للأردنيين

3202116103933805241312

الحكومة: الوضع الوبائي في الأردن مقلق جدا

3202116162920228926804

توجيه حكومي لجميع المواطنين بعد ارتفاع الاصابات

604fc75553c2d

وزير الاعلام : إنفاذ القانون بكل حزم وبشكل صارم ووقت الحظر الجزئي كما هو

الخصاونة

توجيهات من رئيس الوزراء الى وزير الداخليّة بإنفاذ القانون في جميع المحافظات

320211216378735471851

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم