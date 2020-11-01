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الأحد، 01-11-2020 04:16 م

إصابة مدير عام الخدمات الطبية الملكية بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري -صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه نتيجة الفحوصات الطبية الروتينية التي تجريها الخدمات الطبية للعاملين فيها، أظهرت الفحوصات إصابة مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب عادل الوهادنة بفيروس كورونا.

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وبيّن المصدر أنه سيتم التعامل معه وفق البرتوكول الصحي المتبع، علماً أن الخدمات الطبية الملكية تقوم بإجراء فحوصات يومية لكافة طواقمها الطبية للحيلولة دون انتشار الفيروس بين كوادرها الطبية.


وأضاف المصدر أن الخدمات الطبية الملكية تدعو المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.


 




 

 


 

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