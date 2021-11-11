إضافة عداد الكيلومترات على فحص المركبات ابتداء من العام المقبل

الوكيل الإخباري - خاص- كشف نقيب أصحاب المهن الميكانيكية جميل أبو رحمة عن توجه لإضافة عداد الكيلوميترات (تدوين رقم العداد) على كرت فحص المركبات اعتباراً من العام المقبل.

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وأضاف أبو رحمة في حديث خاص لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الخميس أن تعميماً سيصدر من النقابة لمراكز فحص المركبات لضمان تدوين المسافة المقطوعة في كل مرة يتم فحص بها المركبة للحد من عمليات التلاعب بالعداد .



واشار ابو رحمة ان هذا الاجراء سيزيد من القيمة السوقية للمركبة ويأتي لضمان العمر الافتراضي للمحرك في المركبة وضمان عدم الغش، منوها أن ذلك لن يؤثر على أسعار المركبات.



وكان عدد من المواطنين ممن يرغبون بشراء سيارات مستعملة او مستوردة من الخارج اشتكوا من ازدياد ظاهرة التلاعب بعدادات المركبات وتخفيضها لاظهارها انها جديدة وقليلة الاستخدام.