إغلاقات طرق في البحر الميت غدا - تفاصيل

الوكيل الاخباري- تنطلق يوم غد الجمعة، فعاليات ألتراماراثون البحر الميت، الذي سيقام بمشاركة واسعة من العدائين المحليين والدوليين.

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ويأتي هذا الحدث في كل عام ليؤكد موقع الأردن الجغرافي كوجهة أساسية في استقطاب العالم سياحياً ورياضياً.



و يقام هذا الحدث تطبيقاً لمعايير الاتحاد الدولي، والتي تتمحور حول أهمية الحفاظ على سلامة العدائين.



وأعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات وبالتعاون مع إدارة السير المركزية وأمانة عمان، عن اغلاقات للطرق المؤدية إلى مسار الالتراماراثون ابتداء من فجر يوم الجمعة (الساعة 12 منتصف الليل) وحتى الواحدة بعد الظهر من نفس اليوم، كما أعلنت عن الطرق البديلة.



و تم التعديل على مسارات السباق لتكون على النحو التالي:



سباق الألتراماراثون 50 كم فردي وتتابع:



وقت الانطلاق في تمام الساعة 6 صباحاً و البداية مقابل شاطئ عمان السياحي بالبحر الميت، والجري صعوداً بشارع الخدمات (بعكس إتجاه حركة السير) باتجاه منطقة الفنادق وصولاً إلى الشارع المؤدي إلى منطقة السكاي دايف، والانعطاف يساراً دخولاً إلى منطقة السكاي دايف والالتفاف من الدوار الموجود داخل المنطقة والدخول إلى مهبط الطائرات ومن ثم العودة إلى شارع الخدمات ومتابعة الجري باتجاه إشارات الرامة للوصول إلى نقطة الالتفاف الخاصة بسباق 50كم قبل الوصول إشارات الرامة والعودة مرة أخرى لاستكمال الجري وصولا إلى شارع الخدمات والدخول إلى منطقة نادي الرياضات الجوية الملكي الأردني (سكاي دايف) ومهبط الطائرات مرة اخرى ومن ثم الجري على نفس المسار نزولا باتجاه شاطئ عمان السياحي إلى (خط النهاية).



سباق النصف ماراثون 21 كم



وقت الانطلاق في تمام الساعة 6:00 صباحاً. البداية مقابل شاطئ عمان السياحي بالبحر الميت، والجري صعوداً بشارع الخدمات (بعكس اتجاه حركة السير) وصولاً إلى الشارع المؤدي إلى منطقة السكاي دايف، ثم الالتفاف والعودة إلى شارع الخدمات مرة أخرى باتجاه شاطئ عمان السياحي (خط النهاية).



سباق ال 10 كم



وقت الانطلاق في تمام الساعة 9:00 صباحاً. البداية بعد 2 كم من مثلث المغطس والجري نزولاً إلى منطقة الفنادق (باتجاه حركة السير) وصولاً إلى شاطئ عمان السياحي (خط النهاية).

