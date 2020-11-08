الأحد 08-11-2020
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الأحد، 08-11-2020 03:42 م

إغلاق محكمتي السلط وغور الصافي بسبب كورونا

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الوكيل الاخباري- قرر سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، إغلاق محكمتي السلط وغور الصافي الشرعيتين، لمدة 24 ساعة، اعتبارا من يوم غد الاثنين، إثر إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا.

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‏‎وقال سماحته ، اليوم الأحد، إن رؤساء المحاكم خلال فترة الإغلاق سيقومون بتنظيم جداول مواعيد القضايا المقرر النظر بها إلى مواعيد جديدة، وسيعلن عنها وفق الإجراءات القانونية.


‏‎وأضاف أن القرار جاء للعمل على تعقيم مبنى المحكمتين وإجراء الفحوصات الطبية للكادر الوظيفي استنادا للإجراءات القياسية الصادرة عن المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات.


ودعا سماحته الى توخي اقصى درجات الالتزام بإجراءات السلامة العامة، من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، ومتابعة وتنفيذ كل ما يصدر من تعليمات عن الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن.

 

 

المصدر: بترا 


 




 

 


 

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