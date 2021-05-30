اربد: جلسة حوارية حول دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع المجتمع المحلي

الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب وشابات غرب إربد التابع لمديرية شباب إربد، اليوم ، جلسة حوارية حول دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع المجتمع المحلي.

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وبينت المدربة لينا القواسمة خلال الجلسة التي عقدت عن بعد ، كيفية التعامل مع هذه الفئة ، وكيفية مساعدتهم والعمل على إدماجهم في المجتمع ، من خلال عمل مجموعة من الأنشطة التوعوية والتثقيفية التي تساعدهم على تخطي حاجز الخوف والخجل ، وتساعدهم على الانطلاق داخل المجتمع لإبراز مواهبهم ومهاراتهم في مختلف المجالات.



واكد المشاركون في الجلسة ، أهمية تأهيل الأطفال من ذوي الإعاقات المختلفة منذ الصغر وخاصة اللذين يعانون من الإعاقات الحركية والعقلية والتوحد وبطء التعلم ، عبر تنفيذ برامج تهدف الى دعم الأسرة وتوعية المجتمع ، والتدخل المبكر والتعليم المدرسي ، وتحسين أحوالهم النفسية والصحية والإنسانية ودمجهم مع أقرانهم من ابناء المجتمع المحلي.

المصدر - بترا