الأحد 30-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

تطورات عودة الاندية الرياضية ومراكز بناء الاجسام

بلعاوي لـ الوكيل : المتحور الفيتنامي ينتقل عن طريق رذاذ العطس والسعال

الحكومة المصرية ترفع سعر سلعة أساسية مدعمة

بيان صادر عن وزارة الخارجية

الملك: لدينا ادنى معدلات حصة الفرد من المياه في العالم

لجنة خدمات الأعيان تناقش تقرير عمل وزارة الأشغال العامة

تفاصيل إجراء عملية نادرة لطفل اردني عمره 9 أشهر

الأرصاد لـ الوكيل : امتداد لكتلة هوائية حارة الإثنين

وزير الصحة يوضح حول العودة إلى الحياة الطبيعية

الأحد، 30-05-2021 01:21 م

اربد: جلسة حوارية حول دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع المجتمع المحلي

c5956eea0105f9741e508475789494ab


الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب وشابات غرب إربد التابع لمديرية شباب إربد، اليوم ، جلسة حوارية حول دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع المجتمع المحلي.

اضافة اعلان

وبينت المدربة لينا القواسمة خلال الجلسة التي عقدت عن بعد ، كيفية التعامل مع هذه الفئة ، وكيفية مساعدتهم والعمل على إدماجهم في المجتمع ، من خلال عمل مجموعة من الأنشطة التوعوية والتثقيفية التي تساعدهم على تخطي حاجز الخوف والخجل ، وتساعدهم على الانطلاق داخل المجتمع لإبراز مواهبهم ومهاراتهم في مختلف المجالات.


واكد المشاركون في الجلسة ، أهمية تأهيل الأطفال من ذوي الإعاقات المختلفة منذ الصغر وخاصة اللذين يعانون من الإعاقات الحركية والعقلية والتوحد وبطء التعلم ، عبر تنفيذ برامج تهدف الى دعم الأسرة وتوعية المجتمع ، والتدخل المبكر والتعليم المدرسي ، وتحسين أحوالهم النفسية والصحية والإنسانية ودمجهم مع أقرانهم من ابناء المجتمع المحلي.

 

 

المصدر - بترا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202119223538839623529

تطورات عودة الاندية الرياضية ومراكز بناء الاجسام

كووووو

بلعاوي لـ الوكيل : المتحور الفيتنامي ينتقل عن طريق رذاذ العطس والسعال

الخارجية

بيان صادر عن وزارة الخارجية

wwww

الملك: لدينا ادنى معدلات حصة الفرد من المياه في العالم

11201922155313277231732

رئيس مجلس الاعيان يلتقي فعاليات رسمية وشعبية في جرش وعجلون

1

تفاصيل إجراء عملية نادرة لطفل اردني عمره 9 أشهر

أخبار متعلقة
fff

الكشف عن اسباب الفوضى المرورية بشوارع اربد اليوم

321969_5_1615131693

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمحافظات الشمال غداً

520212019126168600805

نقل مركز تطعيم كورونا بالكورة الى مركز شباب وشابات دير أبي سعيد

1

اعادة تدريجية للتيار الكهربائي في اربد

fff

بلدية إربد تحيل 3 قضايا بشبهة فساد للمدعي العام

f

9256 شخصاً تلقوا لقاح كورونا في إربد