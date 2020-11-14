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السبت، 14-11-2020 08:46 م

ارتفاع عدد الأسلحة التي تم ضبطها عقب الانتخابات إلى 98 قطعة

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الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية الأمن العام، أن عدد الأسلحة التي تم ضبطها خلال الأيام التي أعقبت الانتخابات النيابية، ارتفع إلى 98 قطعة سلاح، منها أسلحة أوتوماتيكية.
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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان مساء اليوم السبت، إن فرق التحقيق الخاصة والفنية تواصل العمل على متابعة كل ما جرى تداوله من فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر قيام أشخاص بإطلاق عيارات نارية، وجمع المعلومات الاستخبارية حولها؛ لضبط أولئك الأشخاص وما بحوزتهم من أسلحة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المشددة بحقهم.

وأكدت المديرية أن الحملات الأمنية والتحقيقات وجمع الملعومات مستمرة حتى إلقاء القبض على كافة الأشخاص المخالفين ممن ظهروا في الفيديوهات المتداولة على مختلف المنصات الإلكترونية.

 




 

 


 

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