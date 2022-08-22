اعلان موعد بدء تقديم طلبات الاستفادة من بعثة المكرمة الملكية السامية

الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، عن موعد بدء تقديم طلبات الاستفادة من بعثة المكرمة الملكية السامية للعام الدراسي 2023/2022.



وبينت المديرية بأن تقديم طلبات الاستفادة من البعثة، ستبدأ اعتباراً من صباح غد الثلاثاء، وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من الثلاثاء الذي يليه، بالتزامن مع وحدة القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وقالت المديرية إن التقديم سيكون من خلال موقعها الإلكتروني (https://demc.jaf.mil.jo)، علماً بأن جميع التفاصيل والتعليمات منشورة داخل الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه.



وعلى جميع الطلبة الراغبين بدراسة البكالوريوس تعبئة جميع الخيارات المتاحة له بطلب وحدة تنسيق القبول الموحد وعددها (30) خياراً (حسب طلب القبول الموحد) وذلك تجنباً لإساءة الاختيار.



كما أنه على جميع الطلبة عند تعبئة طلب المكرمة الملكية تحديد خيار مكان السكن الفعلي بشكل دقيق.

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