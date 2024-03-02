الأردن: مشاركة أمريكا بالإنزال الجوي يؤكد تفكيك الدعم الدولي لإسرائيل

الوكيل الاخباري -قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، مهند المبيضين، إن مشاركة الولايات المتحدة في الإنزال الجوي الأردني هو استمرار للجهد الأردني الإنساني الذي أكد عليه جلالة الملك عبد الله الثاني يوم الخميس الماضي في محافظة معان.



وأضاف أن هذه المشاركة الأميركية تشير إلى تفكيك الدعم الغربي الممنوح إلى إسرائيل في عملياتها العسكرية، والوصول إلى "قواعد الخطاب الإنساني" التي تحتم إغاثة المنكوبين في مثل هذه الحرب التي لا تسمح فيها إسرائيل بإيصال المساعدات".



وأوضح المبيضين، في مداخلة هاتفية على قناة المملكة، اليوم السبت، أن إنزال اليوم جرى في شمال قطاع غزة، وهو أكثر المناطق التي تتعرض للحصار والتجويع والتدمير الممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

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