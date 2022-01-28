الأمانة تعلق على دخول المياه إلى القبور في مقبرة سحاب

الوكيل الإخباري - علق الناطق باسم أمانة عمّان الكبرى ناصر الرحامنة على مقاطع فيديو متداولة حول دخول مياه الأمطار إلى القبور في مقبرة سحاب الإسلامية.

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وقال الرحامنة لـ"الوكيل الإخباري"، إن طبيعة الأرض في المقبرة ترابية، وبعد هطول الثلج عليها حصل هبوط في تراب الطمم للقبور.





وأضاف أن المياه لم تدخل إلى القبور كونها مغطاة بطبقة ترابية سماكتها نحو 80 سم.

وأشار الرحامنة إلى أنه سيتم تغيير صبة القبور المتأثرة جراء التهبيط بالتربة وذلك حسب الاتفاق مع المتعهد.

وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات أولية لتهبيط التربية على أن تستكمل كافة الأعمال عندما تسمح الظروف الجوية بذلك.