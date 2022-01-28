الجمعة 28-01-2022
الوكيل الاخباري

الدولار يتجه إلى أكبر مكسب أسبوعي في 7 أشهر بدعم توقعات رفع الفائدة

ألمانيا تمدد مهمة قواتها في العراق

الأرصاد تتوقع تعرض المملكة لـ٤ منخفضات الشهر المقبل

تراجع أسعار اليورو عالميا لأدنى مستوى منذ حزيران 2020

الفلبين توقع صفقة صواريخ مضادة للسفن مع الهند

المغرب يدشن مصنعاً للقاحات كورونا

جامعات تعلن تأجيل امتحاناتها السبت وتأخير دوام الأحد - تحديث مستمر

انخفاض أسعار النفط عالميا

وزارة الحج والعمرة: لا تمديد لتأشيرة العمرة للقادمين من الخارج

15 وفاة و 4224 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

الجمعة، 28-01-2022 06:01 م

الأمانة تعلق على دخول المياه إلى القبور في مقبرة سحاب

WhatsApp Image 2022-01-28 at 4.58.48 PM


الوكيل الإخباري - علق الناطق باسم أمانة عمّان الكبرى ناصر الرحامنة على مقاطع فيديو متداولة حول دخول مياه الأمطار إلى القبور في مقبرة سحاب الإسلامية.

اضافة اعلان

 

وقال الرحامنة لـ"الوكيل الإخباري"، إن طبيعة الأرض في المقبرة ترابية، وبعد هطول الثلج عليها حصل هبوط في تراب الطمم للقبور.

وأضاف أن المياه لم تدخل إلى القبور كونها مغطاة بطبقة ترابية سماكتها نحو 80 سم.

 

وأشار الرحامنة إلى أنه سيتم تغيير صبة القبور المتأثرة جراء التهبيط بالتربة وذلك حسب الاتفاق مع المتعهد.

 

وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات أولية لتهبيط التربية على أن تستكمل كافة الأعمال عندما تسمح الظروف الجوية بذلك.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
12022120584347819855

الشبول: لا قرارات بشأن دوام غد السبت

-481381057

5 وزراء في حكومة الخصاونة مصابون بكورونا - أسماء

211466-1597640710

الجامعة الأردنية تمدد استقبال طلبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا

WhatsApp Image 2022-01-27 at 12.20.40 AM

الأشغال تنثر الملح على الطرق المتوقع تشكل الانجماد عليها

272822876_5814060778625760_5743248448672185696_n

لماذا يلغمون كرة الثلج بحجر؟

272954324_5814985831866588_5849584701103799707_n (1)

صورة عامل التوصيل وسط الثلوج تثير تعاطف الأردنيين

أخبار متعلقة
2Sfdh6MexxIsxndsjhJJBjATcvHZXscOOczWFJnV

إيواء 6 عائلات داهمتهم مياه الأمطار في الكرك

1636366376958

بلدية الزرقاء تعلن الطوارئ المتوسطة

لل

السدود تستقبل 1.5 مليون متر مكعب خلال 24 ساعة - فيديو

12202116114112133903561

النائب الجبور تسأل الفراية عن الانتحار في الأردن

ddوزارة الداخلية

الداخلية توقف الخدمات الإلكترونية مؤقتا

3-gavel-dreamstime_1437513

إدانة 6 مسؤولين حكوميين بالفساد وسجنهم ستة أشهر