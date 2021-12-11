الأمن العام : إلقاء القبض على قاتل شابة في الأشرفية



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنه في فجر يوم امس ورد بلاغ بتعرض فتاة من جنسية عربية للطعن من قبل مجهول أثناء وجودها بمنطقة الاشرفية وما لبثت ان فارقت الحياة متأثرة بإصابتها .



واضاف الناطق الاعلامي انه ومن خلال التحقيقات في القضية وجمع المعلومات حُددت هوية القاتل الذي تبين انه توارى عن الانظار منذ ارتكابه للجريمة .



وأكد انه تم مساء اليوم تحديد مكان وجوده وأُلقي القبض عليه وبوشر التحقيق معه تمهيداً لإحالته للقضاء.

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