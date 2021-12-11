السبت 11-12-2021
الوكيل الاخباري

71 ألف إصابة بكورونا بين الطلبة في المدارس منذ عودة التعليم الوجاهي

مهرجان للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمادبا

التنمية السياسية تدعو لتعزيز دور الشباب والمرأة بالحياة السياسية

الشريف: فوز بلدية اربد بجائزة البلدية المتميزة دافع لمزيد من الإنجازات

وفاة وإصابتان بحادث تصادم مركبة مع جمل على الطريق الصحراوي

مراكز التطعيم بجميع الجرعات الأحد - أسماء

الأمن العام : إلقاء القبض على قاتل شابة في الأشرفية

السراحنة : متحور أوميكرون أقل حدة من دلتا

ولي العهد : ما قصروا النشامى

أوروبا تسجل 180 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

السبت، 11-12-2021 08:28 م

الأمن العام : إلقاء القبض على قاتل شابة في الأشرفية

شرطة نجدة (1)



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنه في فجر يوم امس ورد بلاغ بتعرض فتاة من جنسية عربية للطعن من قبل مجهول أثناء وجودها بمنطقة الاشرفية وما لبثت ان فارقت الحياة متأثرة بإصابتها .

واضاف الناطق الاعلامي انه ومن خلال التحقيقات في القضية وجمع المعلومات حُددت هوية القاتل الذي تبين انه توارى عن الانظار منذ ارتكابه للجريمة .

وأكد انه تم مساء اليوم تحديد مكان وجوده وأُلقي القبض عليه وبوشر التحقيق معه تمهيداً لإحالته للقضاء.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مدرسة

71 ألف إصابة بكورونا بين الطلبة في المدارس منذ عودة التعليم الوجاهي

11202116191824658383813

مهرجان للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمادبا

11202121123014521106626

التنمية السياسية تدعو لتعزيز دور الشباب والمرأة بالحياة السياسية

11202125222131820233051

الشريف: فوز بلدية اربد بجائزة البلدية المتميزة دافع لمزيد من الإنجازات

وزارة الصحة 2)

مراكز التطعيم بجميع الجرعات الأحد - أسماء

كورونا الوكيل

السراحنة : متحور أوميكرون أقل حدة من دلتا

أخبار متعلقة
main_image61a4c79e856eb

‏الأمن العام:نحقق في الفيديو الذي جرى تداوله ‏وادّعى ناشره قيام شخص بانتحال صفة موظفين رسميين

شرطة نجدة (1)

الأمن العام يضبط مركبة ظهرت في فيديو تم تداوله لشخص يطلق النار من داخلها

1120211712558734281147

الأشغال: لا حوادث سجلت خلال إنشاء مسرب ثالث في سواقة

شرطة نجدة (1)

ضبط مطلوب أطلق النار على قوة أمنية وحاول إصابة أفرادها

مديرية الامن العام

الأمن : شخص يطعن شقيقه ويخفي جثته في الأغوار الجنوبية

الجرائم الالكترونية

اربد: جلسة توعوية قانونية حول الجرائم الإلكترونية