الأمن العام يستجيب لـ ٣٥ الف اتصال وبلاغ منذ صباح اليوم

الوكيل الاخباري - تعاملت الفرق المتخصصة في مديرية الأمن العام في مديرية الدفاع المدني، والاقاليم ومديريات الشرطة، تساندها قوات الدرك مع العديد من البلاغات والحوادث خلال الساعات الماضية ، قدمت من خلالها المساعدة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة .



وبينت المديرية في بيان لها انه ومنذ صباح هذا اليوم وحتى التاسعة مساء تلقت مديرية العمليات والسيطره ٣٥ الف مكالمه وبلاغ من قبل المواطنين ، استجابت لها الوحدات الميدانية المختلفة.



وبينت انه تم التعامل مع ( ١٦٠٠ ) حالة مرضية تم تأمينها إلى المستشفيات ، كما تم تأمين ومساعدة ( ١٨٠ ) اشخاص حاصرتهم مياه الأمطار في منازلهم ، او في مركباتهم الخاصة وتم نقلهم إلى مناطق آمنه.



في حين بلغت حالات غسيل الكلى التي تم تأمينها بسيارات الدفاع المدني للمستشفيات(٣٦٠) حاله.

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