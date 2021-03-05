الأمير الحسين : أنا في الجيش لست وليا للعهد

الوكيل الإخباري - قال الأمير الحسين بن عبدالله الثاني: نحتفل بيوم تاريخي في مسيرة الدولة، (ذكرى تعريب قيادة الجيش)، وهذا إنجاز يحسب لجدي الحسين رحمه الله، الذي ورّثنا حب العسكرية.

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وزاد سمو ولي العهد "في مقابلة مع التلفزيون الأردني "في الجيش أنا لست ولياً للعهد، أنا ملازم أول شأني شأن بقية الضباط، والقوات المسلحة مدرسة تعلم الالتزام والتضحية والانضباط".

وتابع " الشباب الأردني بحاجة لمنحهم الفرصة وعلينا تطوير مهاراتهم".

ولفت ولي العهد ، أن النهج في التعامل الاقتصادي يجب أن يعتمد على نهج واضح ومأسسة العمل واتخاذ القرار الجريء..

وأضاف بشأن كورونا "كنا من أوائل المنطقة الحاصلة على مطعوم كورونا والتأخير بسبب الشركات المصنعة".

وشدد على أن المجالس مدارس وهو يعتبر نفسا محظوظاً لأنه يتعلم ويشاهد حزم جلالة الملك بالظروف الصعبة وعطفه بالظروف التي تحتاج للعطف.

وبين سموه أن جوهر التحدي هو الاقتصاد، والأردن مر بأزمات متعددة أثرت على مسار الاصلاح الاقتصادي، وتابع "مثلنا مثل غيرنا لدينا أخطاء يجب أن نراجعها ونتعلم منها ويجب أن يكون هناك مأسسة في العمل وجرأة في اتخاذ القرار، فلا يجب كلما تغير مسؤول أن تتغير الخطة على الأرض، ولا يوجد لدينا وقت ولا صبر".

وأشار إلى ضرورة معرفة دور كل شخص ومسؤول في المستقبل المبني على العدالة والكفاءة ، وقال "لدينا كافة المقومات الأساسية للتقدم، والمطلوب أن نعمل معا بروح واحدة فيد الله مع الجماعة، ونحن الأردنيين دائما يد واحدة، معرباً عن تفاؤله بالمستقبل".





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