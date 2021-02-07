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الأحد، 07-02-2021 11:47 م

الاردن يدين استهداف مناطق مدنية في السعودية بطائرة مسيّرة مفخخة

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الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار الحوثيين استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال إطلاق طائرة مسيّرة مفخخة حيث تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها.
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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز مجدداً موقف المملكة الثابت في استنكار ورفض هذه الهجمات الإرهابية الجبانة المتكررة، كما أكد وقوف الاردن الدائم إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، لافتا الى أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

 




 

 


 

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