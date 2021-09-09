الاستهلاكية العسكرية تعلن عن عروض وتخفيضات

الوكيل الاخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عن عروض وتخفيضات على أسعار العديد من السلع المختلفة التي تشمل السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 9/9/2021 ولغاية مساء يوم الأحد الموافق 12/9/2021.



وتسعى المؤسسة من خلال هذه العروض لتوفير السلع الأساسية كافة التي يحتاجها المواطن بأسعار منافسة بعيداً عن الأهداف الربحية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن الأردني.

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